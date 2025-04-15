عدنان درجال يتحدث عن مباراتي الكويت وفلسطين: سنتأهل للمونديال بشرط!

ويحتاج المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز على والأردن في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية كي يضمن التأهل المباشر إلى المونديال للمرة الثانية بتاريخه.وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن ما يحدث في أمر طبيعي جدا، ليس لديّ أي خلاف شخصي مع أعضاء الاتحاد وإنما هي خلافات في وجهات النظر وأعتقد أن كل مؤسسة وكل اتحاد في العالم تحدث فيه مثل هذه الأمور، لكن أحياناً يتم تهويلها وتفسيرها بطرق أخرى".وأضاف: "أطمح لتحقيق شيء كبير، لكن هناك من يحاول إثارة بعض الأمور، أعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لكننا مدركون ما نفعله ونحن نحاول تصحيح الأمور وتطوير كرة القدم وسنحاول معالجة الأمور الإدارية والفنية سواء فيما يتعلق بالاتحاد العراقي أو المنتخب الأول الذي تنتظره مباراتان مهمتان في تصفيات المونديال".وتابع: "في ، نحن بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات على بعض نقاط النظام الأساسي، أي نادٍ من يرى نفسه مظلوماً يمكنه تقديم دفوعه وسأنصفه بالقانون وفي حال وافقت الهيئة العامة، من الممكن إضافة أندية والثانية للهيئة ونؤكد للجميع بأن أبوابنا ستبقى مفتوحة وسنسمع كل الآراء".وفيما يخص وضع المنتخب العراقي في تصفيات المونديال، أكد درجال بالقول: "رغم صعوبة المهمة والمباراتين أمام الجنوبية والأردن، لديّ ثقة بالتأهل إلى بشرط أن نتحلى بالهدوء والتركيز لتهيئة كل الأمور المتعلقة بالمنتخب العراقي، يجب علينا تجاوز الأخطاء التي حدثت في مباراتي وفلسطين ليظهر بشكل أفضل".الجدير بالذكر، أن المنتخب العراقي يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب بتصفيات المونديال برصيد 12 نقطة، متخلفاً بفارق نقطة عن الوصيف وبفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدر وسيواجه المنتخبين يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل في الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثالثة من التصفيات.