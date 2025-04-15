مساعد أنشلوتي قد يصبح مدرباً لمنتخب العراق.. من هو؟

وكان قد أقال فور انتهاء مباراة وفلسطين في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال، لكنه تأخر بالإجراءات الرسمية لحين إكمال الدراسة القانونية للعقد وتفاصيله، ومحاولة إيجاد ثغرة قانونية تتيح له ذلك، ليقوم بها بأقل الخسائر.وقالت مصادر في ، ان الاتحاد مستمر في دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل الاستقرار مع أحدهم لقيادة لفترة ما بعد كاساس، إذ دخل المدرب الاسكتلندي دونكان فيرغسون ضمن دائرة المرشحين لتدريب منتخب العراق في ما تبقى من مباريات بالمرحلة الثالثة من التصفيات وربما المحلق الآسيوي المؤهلة للمونديال.وأضافت: "الاتحاد العراقي ينظر حاليا إلى خيار فيرغسون بجدية كبيرة ليكون مرشحا لتدريب أسود ، نظرا للخبرة التدريبية التي يمتلكها وأيضا حضوره كمساعد لعدد من المدربين المهمين على مستوى أوروبا مثل كارلو أنشلوتي ورافاييل بينيتيز في ، وكذلك عمل مع الهولندي والإسباني في النادي ذاته، فضلا عن توليه مهمة تدريب فرق الفئات العمرية في النادي الإنجليزي".وأكملت: "أبرز صفة في مساعد الاسكتلندي فيرغسون هي قدرته على التعامل مع الشباب، إذ منح الفرصة الكاملة للاعبين الشباب حين تولى مهمة تدريب إيفرتون عامي 2019 و2022 وبرز دوره حين تولى المهمة بعد استقالة المدرب السابق لامبارد قبل ثلاثة أعوام، حيث تصدى لمهمة قيادة الفريق وحمايته من الهبوط، وبالتالي نجح في التعامل مع الظروف الصعبة وهذا الأمر حفز الاتحاد العراقي، ليمنحه مهمة قيادة الأسود في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن الحاسمتين في التصفيات المونديالية".وبينت: "المدرب وحسب الوسطاء، أبدى رغبة كبيرة في تدريب العراق على الرغم من الظرف الصعب الذي يمر به الفريق، كذلك سيكون مناسبا في الجانب المادي، إذ لن يكون مكلفا قياسا بالمدربين المرشحين الآخرين مثل كيروش وغيرهم وبالفعل بدأ المدرب بدراسة المنتخب العراقي ومتابعة لاعبيه المحترفين في أوروبا، لكسب الوقت في حال توصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد العراقي الذي لم يتقدم أي خطوة بهذا الصدد حتى الآن"، بحسب winwin.يذكر أن فيرغسون (53 عاما) كان لاعبا قبل أن يتولى مهمة التدريب، حيث مثل عدة فرق اسكتلندية وإنجليزية وأبرزها، رينجرز وإيفرتون ونيوكاسل، كما كان يلعب في مركز المهاجم ومثل منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 1992.