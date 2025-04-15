الإعلان عن مدة إيقاف مبابي

وذكرت وسائل اعلام، أن "لجنة المنافسات قررت إيقاف النجم الفرنسي مباراة واحدة فقط".وسيغيب النجم الفرنسي عن مباراة الفريق ضد أتلتيك بيلباو، يوم الأحد القادم، في الجولة 32 من .وكان قد طرد في مباراة الفريق الأخيرة ضد ألافيس، في الجولة 31 من الدوري الإسباني، بعد تدخله العنيف على .