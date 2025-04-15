أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده

اعرب المدرب الاسباني ، الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء ما وصفها بعض التصرفات الصادرة عن ، وذلك بعد قرار فسخ عقده.

وقال في بيان، "نهاية مسيرة الجهاز الفني للمنتخب العراقي بعد عامين ونصف من العمل الدؤوب، ينتهي مشروعنا مع العراقي، والذي بدأ في 2022 بهدف التأهل لكأس العالم 2026".

وأضاف "على الرغم من تبقي مباراتين حاسمتين ومرحلتين إقصائيتين لتحقيق هذا الحلم، إلا أننا نغادر لعدم السماح لنا بإكمال المهمة"، معتبرا أنه "قرار يصعب فهمه، خاصة وأن مصير التأهل كان بأيدينا".

ولفت كاساس "نحمل معنا ذكريات لا تُنسى، بدءًا من الفوز التاريخي بكأس في ، مرورًا بالانتصار على في ، وصولًا إلى العلامة الكاملة في المرحلة الأولى من تصفيات ، مما وضعنا في مركز متقدم بتصنيف "، مضيفا "نعرب عن خيبة أملنا إزاء بعض التصرفات الصادرة عن ، والتي تضمنت عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتضمنت ضغوطًا غير مقبولة تسيء لسمعة الكرة العراقية ومكانة البلاد دوليًا".

ووجه المدرب الاسباني "نداءً إلى أصحاب القرار والسلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، فالعراق يستحق التقدم بكرامة"، مشددا "نشعر بالفخر لمساهمتنا في تطور الكرة العراقية، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب مستقبلًا، ونشكر اللاعبين والطاقم الإداري على تفانيهم، على الصعيد الشخصي، سيبقى دعمكم ومحبتكم في قلبي دائمًا".

وكان لكرة القدم أعلن، الثلاثاء، فَسخِ عَقدِ المُدربِ الإسبانيّ غارسيا ومساعديه من تدريب المنتخب الوطني العراقي.