برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم الفوز على برشلونة (3-1)، في إياب الدور ربع النهائي.



وتأهل برشلونة للدور نصف النهائي بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا (4-0).

وسجل ثلاثية سيرهو جيراسي بالدقائق (11 ركلة جزاء، 49، و76)، بينما سجل هدف برشلونة الوحيد بنسبعيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 54.