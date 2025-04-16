القصة الكاملة حول وفاة لاعب دولي عالمي سقط من مبنى سكني

وكشفت التقارير الأولية أن "اللاعب، الذي انضم حديثاً إلى نادي زيجانج الصيني مقابل 800 ألف يورو، تغيب بشكل مفاجئ عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل العثور عليه متوفياً".ثلاث احتمالات تكشف سر وفاة اللاعبوباشرت الشرطة الصينية تحقيقاتها في الحادث، حيث تدرس ثلاث فرضيات رئيسية: احتمال الانتحار، أو السقوط العرضي، أو وجود شبهة جنائية.وأشارت المصادر إلى وجود شقيق اللاعب في الشقة وقت الحادث، مع تقارير تتحدث عن مشادة بين الطرفين سبقت الواقعة المأساوية، وتواصل السلطات المختصة جمع الأدلة وسماع الشهود للكشف عن ملابسات الحادث.مسيرة بوبيندزايذكر أن بوبيندزا عرف بمسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية، حيث تألق في الدوري الروماني مع رابيد بوخارست مسجلاً خمسة أهداف في 11 مباراة، قبل أن يحقق نجاحاً لافتاً في ، متوجاً بلقب هداف الدوري عام 2021 برصيد 22 هدفاً.وكان النجم الجابوني قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى ، قبل أن يختار الانتقال إلى في صفقة جديدة ويأتي رحيله المبكر ليترك فراغاً كبيراً في الكرة الإفريقية والصينية، وسط حالة حزن عميقة في وطنه الجابون والأوساط الرياضية العالمية.تستمر التحقيقات في القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة نظراً لظروفها الغامضة، فيما تنتظر الجماهير الرياضية نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة حقيقة ما حدث للاعب الشاب الذي رحل في ريعان شبابه.الاتحاد الجابوني يعلن وفاة بوبيندزاوأعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم في بيان رسمي نبأ وفاة نجمه الدولي أرون بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاماً، في حادث مأساوي بعد سقوطه من مبنى سكني في .