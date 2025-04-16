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القصة الكاملة حول وفاة لاعب دولي عالمي سقط من مبنى سكني

رياضة

2025-04-16 | 12:34
القصة الكاملة حول وفاة لاعب دولي عالمي سقط من مبنى سكني
1,528 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
هز الوسط الرياضي العالمي خبر الوفاة المفاجئة للمهاجم الدولي الجابوني آرون بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاماً، إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر لأحد الأبراج السكنية في الصين يوم 16 نيسان 2025.

وكشفت التقارير الأولية أن "اللاعب، الذي انضم حديثاً إلى نادي زيجانج الصيني مقابل 800 ألف يورو، تغيب بشكل مفاجئ عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل العثور عليه متوفياً".
ثلاث احتمالات تكشف سر وفاة اللاعب
وباشرت الشرطة الصينية تحقيقاتها في الحادث، حيث تدرس ثلاث فرضيات رئيسية: احتمال الانتحار، أو السقوط العرضي، أو وجود شبهة جنائية.
وأشارت المصادر إلى وجود شقيق اللاعب في الشقة وقت الحادث، مع تقارير تتحدث عن مشادة بين الطرفين سبقت الواقعة المأساوية، وتواصل السلطات المختصة جمع الأدلة وسماع الشهود للكشف عن ملابسات الحادث.
مسيرة بوبيندزا
يذكر أن بوبيندزا عرف بمسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية، حيث تألق في الدوري الروماني مع رابيد بوخارست مسجلاً خمسة أهداف في 11 مباراة، قبل أن يحقق نجاحاً لافتاً في تركيا، متوجاً بلقب هداف الدوري عام 2021 برصيد 22 هدفاً.
وكان النجم الجابوني قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى نادي الزمالك المصري، قبل أن يختار الانتقال إلى الدوري الصيني في صفقة جديدة ويأتي رحيله المبكر ليترك فراغاً كبيراً في الكرة الإفريقية والصينية، وسط حالة حزن عميقة في وطنه الجابون والأوساط الرياضية العالمية.
تستمر التحقيقات في القضية التي تحظى بمتابعة إعلامية واسعة نظراً لظروفها الغامضة، فيما تنتظر الجماهير الرياضية نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة حقيقة ما حدث للاعب الشاب الذي رحل في ريعان شبابه.
الاتحاد الجابوني يعلن وفاة بوبيندزا
وأعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم في بيان رسمي نبأ وفاة نجمه الدولي أرون بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عاماً، في حادث مأساوي بعد سقوطه من مبنى سكني في الصين.
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