تشكيلة مدريد الأساسية لمواجهة أرسنال

وقرر الدفع بلوكاس في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب بسبب الإصابة، وبالثلاثي الهجومي جوس، وكيليان .وجاءت تشكيلة كتالي:حارس المرمى:خط الدفاع: – أسينسيو – روديغر – ألابا.خط الوسط: أوريلين تشواميني – – فيديريكو .خط الهجوم: رودريغو جوس – جونيور – .وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز بثلاثية نظيفة.ويحتاج ، حامل اللقب وأكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا (15 لقبا)، إلى تحقيق الفوز على أرسنال في لقاء اليوم بفارق أربعة أهداف للتأهل مباشرة إلى المربع ، أو على الأقل الفوز بفارق ثلاثة أهداف لإجبار المباراة على الامتداد إلى شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.في المقابل، يكفي أرسنال الذي يأمل في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2009، التعادل وحتى الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف للتأهل.وستكون المباراة اختبارا حقيقيا لشخصية ريال وقدرته على خلق المعجزات، وهي السمة التي طالما اشتهر بها الفريق في تاريخه الأوروبي.