قرار مفاجئ يصدم ياسين بونو

ويستقبل نظيره ، على ملعب المملكة أرينا، غدا الخميس، لحساب الجولة 28 من .وذكرت صحيفة "الرياضية" أن جيسوس قرر استبعاد الحارس ، من قائمة الفريق للمباراة المقبلة، دون الكشف عن سبب القرار المفاجئ، علما بأن النادي لم يعلن أن الحارس المغربي الدولي يعاني من أي إصابة.ولعب 25 مباراة هذا الموسم في استقبلت شباكه خلالها 32 هدفا بمعدل 1.2 هدف في كل مباراة، بينما نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 7 مواجهات فقط.ويبحث الهلال عن العودة لانتصاراته بعدما كان قد تعادل مع الاتفاق (1-1) الجولة الماضية، وقبل ذلك خسر أمام النصر (1-3)، ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.