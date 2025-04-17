بعد الإقصاء المذل.. بيلينغهام يعتذر لجماهير ريال مدريد

ونجح النادي اللندني في حسم تأهله للمربع الذهبي
بعد فوزه ذهابًا (3-0) وإيابًا (2-1) على أرض الريال
، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان
الفرنسي في نصف النهائي.
وكان لاعب خط وسط ريال مدريد
من اللاعبين الذين تحدثوا عن قدرة الميرينغي
على العودة والتأهل في مباراة الإياب، لكن الفريق فشل حتى في الفوز، ما دفعه ليكون أول المعتذرين من لاعبي النادي الإسباني
.
وقال جود عبر حسابه على منصة إنستغرام اليوم الخميس: "ببساطة، لم نرتقِ إلى مستوى توقعات هذا النادي في أيٍّ من المباراتين، نعتذر لعشاق مدريد
، نحن نتفهم مدى أهمية هذه الليالي وهذه البطولة لكم".
وتابع اللاعب مؤكدًا أن ريال مدريد لا يزال بإمكانه أن ينقذ موسمه ويتوج ببطولة لكن بشرط واحد، حيث قال: "لا تزال هناك فرص لإنقاذ هذا الموسم، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالبقاء معًا، سيعود ريال مدريد!".
كان بيلينغهام قد توج بـ5 ألقاب منذ انضمامه لريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني
، من بينهم لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-24.
وعقب الإقصاء الأوروبي، لا يزال ريال مدريد في المنافسة على 3 ألقاب، حيث وصل إلى نهائي كأس
ملك إسباني لمواجهة غريمه برشلونة في كلاسيكو
جديد، كما يمتلك فرصة للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر المحلي.
جدير بذكره أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني
برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويستعد لمواجهة أثلتيك بلباو
في الجولة 32 من البطولة يوم الأحد المقبل.