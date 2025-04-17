بعد الإقصاء المذل.. بيلينغهام يعتذر لجماهير ريال مدريد

ونجح النادي اللندني في حسم تأهله للمربع بعد فوزه ذهابًا (3-0) وإيابًا (2-1) على أرض ، ليضرب موعدًا مع الفرنسي في نصف النهائي.وكان لاعب خط وسط من اللاعبين الذين تحدثوا عن قدرة على العودة والتأهل في مباراة الإياب، لكن الفريق فشل حتى في الفوز، ما دفعه ليكون أول المعتذرين من لاعبي .وقال جود عبر حسابه على منصة إنستغرام اليوم الخميس: "ببساطة، لم نرتقِ إلى مستوى توقعات هذا النادي في أيٍّ من المباراتين، نعتذر لعشاق ، نحن نتفهم مدى أهمية هذه الليالي وهذه البطولة لكم".وتابع اللاعب مؤكدًا أن ريال مدريد لا يزال بإمكانه أن ينقذ موسمه ويتوج ببطولة لكن بشرط واحد، حيث قال: "لا تزال هناك فرص لإنقاذ هذا الموسم، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالبقاء معًا، سيعود ريال مدريد!".كان بيلينغهام قد توج بـ5 ألقاب منذ انضمامه لريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من ، من بينهم لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023-24.وعقب الإقصاء الأوروبي، لا يزال ريال مدريد في المنافسة على 3 ألقاب، حيث وصل إلى ملك إسباني لمواجهة غريمه برشلونة في جديد، كما يمتلك فرصة للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر المحلي.جدير بذكره أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويستعد لمواجهة أثلتيك في الجولة 32 من البطولة يوم الأحد المقبل.