الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تطالب بحكام أجانب لمواجهة الشرطة

وأكدت إدارة في بيان أنها ستخاطب الاتحاد رسميًا، عبر كتاب رسمي، تطالب فيه بإسناد المباراة إلى حكام من خارج مع تحمل كافة تكاليفهم المادية، نظرًا لأهمية اللقاء في تحديد مصير المنافسة على لقب الدوري، وحرصًا منها على ضمان أقصى درجات الحيادية والنزاهة، بعيدًا عن الضغوطات التي قد تؤثر على سير المباراة.وأوضحت الإدارة أن تكرار الأخطاء التحكيمية في الجولات الماضية بات أمرًا لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن تلك الأخطاء تؤثر بشكل مباشر في نتائج المباريات ومسار المنافسة. ولفتت إلى ما حدث في مواجهة الشرطة والميناء، التي شهدت أخطاءً تحكيمية “واضحة وغير مقبولة”، وأثّرت على نتيجة اللقاء.وشددت إدارة الزوراء على احترامها الكامل للحكم المحلي، لكن حساسية المرحلة الحالية تتطلب تعيين طاقم تحكيم يضمن العدالة ويجنب الفريق أية مظالم قد تؤثر على فرصه في المنافسة على اللقب.