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الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تطالب بحكام أجانب لمواجهة الشرطة

رياضة

2025-04-18 | 04:00
الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تطالب بحكام أجانب لمواجهة الشرطة
326 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

طالبت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، اتحاد كرة القدم بتعيين طاقم تحكيم أجنبي أو عربي لإدارة المواجهة القادمة للزوراء أمام فريق الشرطة، ضمن منافسات الجولة المقبلة من دوري نجوم العراق.

وأكدت إدارة الزوراء في بيان أنها ستخاطب الاتحاد رسميًا، عبر كتاب رسمي، تطالب فيه بإسناد المباراة إلى حكام من خارج العراق مع تحمل كافة تكاليفهم المادية، نظرًا لأهمية اللقاء في تحديد مصير المنافسة على لقب الدوري، وحرصًا منها على ضمان أقصى درجات الحيادية والنزاهة، بعيدًا عن الضغوطات التي قد تؤثر على سير المباراة.

وأوضحت الإدارة أن تكرار الأخطاء التحكيمية في الجولات الماضية بات أمرًا لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن تلك الأخطاء تؤثر بشكل مباشر في نتائج المباريات ومسار المنافسة. ولفتت إلى ما حدث في مواجهة الشرطة والميناء، التي شهدت أخطاءً تحكيمية “واضحة وغير مقبولة”، وأثّرت على نتيجة اللقاء.

وشددت إدارة الزوراء على احترامها الكامل للحكم المحلي، لكن حساسية المرحلة الحالية تتطلب تعيين طاقم تحكيم يضمن العدالة ويجنب الفريق أية مظالم قد تؤثر على فرصه في المنافسة على اللقب.
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الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء

حكام أجانب لمواجهة الشرطة

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