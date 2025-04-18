صحيفة اسبانية: كلوب مستعد لتدريب ريال مدريد

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية إلى أن أبلغ أنه مستعد للتفاوض بشأن تدريب النادي الموسم المقبل.وأفادت تقارير أخرى بأن كلوب "غير سعيد" بدوره كمدير رياضي لمؤسسة ريد بول لكرة القدم.وسيمثل تعاقد كلوب مع "قنبلة" في عالم كرة القدم، وقد يخلق حقبة جديدة من المنافسة الألمانية بينه وبين مدرب برشلونة .وكان كلوب قد ترك الموسم الماضي، بعد أن حقق جميع الألقاب معهم على مدار 8 أعوام.