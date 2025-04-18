ريال مدريد يتجه لإقالة أنشيلوتي

ويمر بمرحلة حرجة هذا الموسم إذ ودع منافسات دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي على يد فريق آرسنال الإنجليزي بعد خسارة قاسية في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة وفشل في تعويض الفارق رغم الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.ويعد مستقبل المدرب الإيطالي على المحك إذ يتأهب لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.ووفقا لما نشرته شبكة " " فإن الإيطالي لن يكمل موسمه مع ريال وسيكون نهائي ضد برشلونة والمقرر له يوم 26 نيسان الجاري الأخير له بصرف النظر عن نتيجته سواء بالفوز أو الخسارة.كما ذكرت صحيفة "ماركا" أن "تلك القرارت لا تتعلق بالموسم الجاري فقط لأن الهدف الأكبر لريال مدريد هو لقب بنظام البطولة الجديد ولأسباب تتعلق بهيبة النادي والتوسع دوليا والاستفادة على الجانب التجاري".وبناء على ذلك تدرس إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي الخيارات التي تضمن للفريق خوض البطولة وهو في أفضل وضع ممكن.ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع المدرب الحالي لفريق الألماني والذي ارتبط في وقت سابق بتدريب والذي لديه بند في عقده يتيح له الانتقال لتدريب ريال مدريد أو مقابل تعويض مالي للنادي الألماني.