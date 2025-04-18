هل سيشارك مبابي في الكلاسيكو أمام برشلونة؟

وتعرض لالتواء في كاحله الأيمن خلال مباراة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز 2-1، وخروج من البطولة بالخسارة 1-5 في مجموع المباراتين.واضطر المهاجم الفرنسي إلى مغادرة الملعب قبل ربع ساعة من النهاية، مما أثار المخاوف بشأن غيابه المحتمل عن اللقاء المرتقب ضد برشلونة.لكن، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" ، فإن الفحوصات التي أُجريت لمبابي في فالديبيباس، كشفت أن إصابته في الكاحل ليست خطيرة، بانتظار خضوعه لأشعة إضافية.وأضافت أن الإصابة لا تتجاوز كونها "التواء بسيطًا"، وأنه سيكون في كامل جاهزيته البدنية لخوض نهائي أمام برشلونة، المقرر إقامته يوم 26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة .ولن يتمكن من اللعب ضد أتلتيك في المباراة المقبلة لـريال في بسبب الإيقاف، ومن المحتمل إراحته في مواجهة خيتافي، على أن يعود إلى الملاعب في النهائي المنتظر أمام برشلونة.جدير بالذكر أن ملك إسبانيا يمثل فرصة كبيرة لريال مدريد لإنقاذ موسمه، خاصةً بعد الإقصاء الأوروبي واحتلاله المركز الثاني حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني.ويأمل المدرب في استعادة الروح القتالية لريال مدريد، معتمدًا على مبابي كقطعة هجومية أساسية، لا سيما بعدما سجل في جميع النهائيات الثلاث التي شارك فيها: السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الإسباني.