رد محير.. ألونسو يعلق على تدريب مدريد

وبعد تذبذب نتائج ومستوى في الفترة الأخيرة، عادت الشكوك لتحيط باستمرار في منصب للميرينغي.وكان قد جدد عقد أنشيلوتي نهاية العام الماضي، ليستمر حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم القادم (2025-2026).وأشارت تقارير صحفية إسبانية قبل أسابيع إلى أن "هناك اعتقاد داخل ريال مدريد بأن فترة أنشيلوتي مع الفريق وصلت بالفعل إلى نهايتها، وأن سيكون هو مدرب بداية من الموسم المقبل".قال ألونسو إن الوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن المستقبل، وذلك حينما سئل عن ارتباطه بالانتقال لتدريب ريال مدريد.وأضاف ألونسو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لا أرغب في الحديث عن الشائعات والتكهنات، لازلنا في الموسم ولازال لدينا طموحات".وارتبط ألونسو دائماً بالانتقال لتدريب السابق ريال مدريد، لكن التكهنات بذلك الشأن زادت بعد خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا خاصة مع تأزم موقف المدرب الحالي للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.ورغم ذلك، قال ألونسو إن النتيجة لا تعني شيئاً بالنسبة لفريقه خاصة وأن عقده ينتهي في عام 2026.وأتم: "أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا يزال لدينا أمل وسنبذل قصارى جهدنا".