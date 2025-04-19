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كلوب يصدم ريال مدريد

رياضة

2025-04-19 | 02:23
كلوب يصدم ريال مدريد
1,111 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

خرج مارك كوسيكي، وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، عن صمته ليحسم الجدل المتصاعد حول ارتباط موكله بقيادة ريال مدريد، في أعقاب خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.


وعقب موجة التقارير الإعلامية التي رجّحت مغادرة كارلو أنشيلوتي لريال مدريد في وقت قريب، برز اسم يورجن كلوب كأحد الأسماء المرشحة لقيادة الدفة الفنية للفريق الملكي.

لكن كوسيكي حسم الأمور بشكل واضح، قائلاً في تصريحات صحفية: "أعلم أن هناك اهتمامًا متواصلًا من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في ريال مدريد أو البرازيل".

وأضاف: "يورجن سعيد بدوره الحالي كمدير عالمي لشركة ريد بول، ولديه عقد ساري. لذا ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

وحقق آرسنال انتصارا تاريخيا (2-1) على ريال مدريد، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو"، بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفاز آرسنال في المباراتين بنتيجة (5-1)، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي.

وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب دوري الأبطال، الذي حصده الموسم الماضي على حساب بوروسيا دورتموند.
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كلوب

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