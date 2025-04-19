كلوب يصدم ريال مدريد

وعقب موجة التقارير الإعلامية التي رجّحت مغادرة لريال في وقت قريب، برز اسم كأحد الأسماء المرشحة لقيادة الدفة الفنية للفريق .لكن كوسيكي حسم الأمور بشكل واضح، قائلاً في تصريحات صحفية: "أعلم أن هناك اهتمامًا متواصلًا من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا ينوي تولي أي منصب تدريبي الموسم المقبل، سواء في أو ".وأضاف: " سعيد بدوره الحالي كمدير عالمي لشركة ريد بول، ولديه عقد ساري. لذا ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".وحقق آرسنال انتصارا تاريخيا (2-1) على ريال مدريد، في الملكي " برنابيو"، بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.وفاز آرسنال في المباراتين بنتيجة (5-1)، ليضرب موعدًا مع الفرنسي في نصف النهائي.وفشل ريال مدريد في الحفاظ على لقب دوري الأبطال، الذي حصده الموسم الماضي على حساب .