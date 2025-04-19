دهوك بمواجهة الحدود في ختام الجولة 28 من "دوري النجوم" اليوم

ويستضيف فريق ، المنتشي مؤخراً بإحرازه لقب على حساب ، نظيره فريق الحدود في مباراة تقام على في الساعة السادسة مساءً.ويحتل دهوك المركز الثامن برصيد (40) نقطة وله سبع مباريات مؤجلة، بينما يأتي فريق الحدود في المركز العشرين برصيد (13) نقطة .يذكر أن نتيجة مباراة الفريقين في المرحلة الأولى قد انتهت بفوز دهوك على الحدود بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.