الكشف عن موعد اختيار مدرب للمنتخب الوطني

وقال في مؤتمر صحفي، "سنبدأ هذا الأسبوع بالتواصل مع عدد من المدربين لاختيار الأنسب"، مبينًا أن "من حق مدرب السابق إلى ، كما أنه من حقنا الدفاع عن أنفسنا، والمعركة الحالية معه قانونية".وتابع، أن "الاتحاد طلب من الحضور إلى لممارسة مهامه، لكنه امتنع، ونعمل حاليًا على فتح فرع لمحكمة كاس في ".