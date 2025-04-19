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الكشف عن موعد اختيار مدرب للمنتخب الوطني
رياضة
2025-04-19 | 12:04
2,627 شوهد
كشف رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
،
عدنان درجال
، اليوم السبت، موعد اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني.
وقال
درجال
في مؤتمر صحفي، "سنبدأ هذا الأسبوع بالتواصل مع عدد من المدربين لاختيار الأنسب"، مبينًا أن "من حق مدرب
المنتخب الوطني
السابق
خيسوس كاساس
اللجوء
إلى
الفيفا
، كما أنه من حقنا الدفاع عن أنفسنا، والمعركة الحالية معه قانونية".
وتابع، أن "الاتحاد طلب من
كاساس
الحضور إلى
بغداد
لممارسة مهامه، لكنه امتنع، ونعمل حاليًا على فتح فرع لمحكمة كاس في
العراق
".
Alsumaria Tv
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