صدمة في برشلونة.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

وطلب استبداله في الدقيقة 77، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، قبل أن يسقط أرضًا، مما دفع الطاقم الطبي للتدخل مباشرةً.ووفقًا لصحيفة "آس" ، فإن الانطباعات الأولية داخل غرفة ملابس برشلونة لا تبشر بالخير، وسط حديث عن تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية.وإذا تأكدت هذه الإصابة، فإن المدة المتوقعة للغياب لا تقل عن 3 أسابيع.وهو ما يعني ابتعاد الدولي البولندي عن نهائي ضد ، المقرر السبت المقبل، وكذلك عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر يوم 30 نيسان الجاري.كما ستكون مشاركة ليفا في الليجا أمام الميرينجي، يوم 11 آيار المقبل، محل شك كبير أيضا.