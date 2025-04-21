الاتحاد العراقي يحسم جدل إقامة مباراة كوريا الجنوبية في البصرة

وقال في تصريح: إن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول للوفد الكوري الجنوبي، بحسب ".واشار إلى أن "الوفد الإداري سيصل إلى خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات الفنية والتنظيمية".وتابع، انه "نطمئن الجماهير العراقية بعد القرار الصادر من (فيفا) بشأن إقامة المباراة في نهائي، وسيتسلم إشعاراً رسمياً بذلك في وقت قريب، مشدداً على جاهزية العراق الكاملة لاستضافة اللقاء الدولي".