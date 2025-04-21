وفاة أسطورة الأرجنتين "المجون" إثر وعكة صحية

وفقا لتقارير صحيفة "كلارين"، تعرض جاتي لحادث في فبراير الماضي أثناء نزهة، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية في الفخذ.ومع بدء مرحلة التعافي، تدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات عدوى أدت إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد. ونتيجة لذلك، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يعلن مساء الأحد عن نبأ وفاته.اشتهر جاتي بشخصيته القوية وأسلوبه الجريء داخل وخارج الملعب، ما جعله يحظى بلقب "المجنون" بسبب تهوره داخل منطقة الجزاء وقيامه بأدوار تتجاوز مهامه كحارس مرمى، وتصريحاته المثيرة للجدل. وعلى الرغم من ذلك، نجح في ترك بصمة لا تنسى في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.خلال مسيرته الكروية، دافع جاتي عن ألوان أندية كبرى مثل وريفر بليت، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والدولية.