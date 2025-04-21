تأجيل مباريات الدوري الإيطالي حدادا على وفاة البابا فرانسيس

وأصدرت الرابطة بيانا عبر موقعها ذكرت فيه "بعد وفاة البابا فرانسيس، تأكد تأجيل مباريات الدوري اليوم في الدوري وسلسلة بريمافيرا 1. سيتم الإعلان عن موعد المباريات المعاد جدولتها في وقت لاحق".وكان من المقرر أن تقام 4 مباريات فى الليلة وهى: تورينو مقابل – ضد – جنوى ضد – بارما ضد .وكان قد أعلن فى وقت سابق وفاة ، عن عمر يناهز 88 عاما، حيث أنه من مواليد 17 1936، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة استمرت لعدة أسابيع، حيث عانى البابا من صعوبات في التنفس ونقل على إثرها إلى بروما لتلقى العلاج.