التعادل يحسم لقاء الطلبة والنفط في "نجوم العراق"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رونالدو خارج حسابات النصر لمباراة الثلاثاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523325-638808488130361920.jpg
التعادل يحسم لقاء الطلبة والنفط في "نجوم العراق"
رياضة
2025-04-21 | 12:03
المصدر:
السومرية نيوز
148 شوهد
تعادل فريقا الطلبة والنفط، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي اقيمت على
ملعب الساحر أحمد راضي
، بالتعادل بدون أهداف.
وبهذا التعادل يرفع الطلبة رصيده من النقاط الى 49 نقطة، فيما بلغ رصيد النفط 40 نقطة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
التعادل يحسم لقاء دهوك والقادسية في أبطال الخليج
14:44 | 2025-04-08
"قدامى اللاعبين".. التعادل يحسم لقاء العراق والبحرين
15:07 | 2025-02-23
التعادل يحسم مواجهة نوروز والقاسم بدوري النجوم
10:02 | 2025-01-29
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والشرطة
14:31 | 2025-02-08
الطلبة
النفط
+A
-A
اخترنا لك
مدرب برشلونة يدق جرس الانذار
13:23 | 2025-04-21
الكمبيوتر يحسم هوية بطل الدوري الإسباني.. مدريد ام برشلونة؟
13:17 | 2025-04-21
رونالدو خارج حسابات النصر لمباراة الثلاثاء
13:15 | 2025-04-21
تحديد هوية حكم الكلاسيكو في كأس الملك.. فال خير لمدريد أم برشلونة؟
12:46 | 2025-04-21
تصريح يفتح طريق ألونسو إلى مدريد.. هل سيخلف انشيلوتي؟
11:57 | 2025-04-21
جدل داخل فريق ليفربول حول مستقبل أرنولد
11:50 | 2025-04-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة جديدة من محمد رمضان بعد "بدلة الرقص"
فن وثقافة
18.69%
10:21 | 2025-04-20
مفاجأة جديدة من محمد رمضان بعد "بدلة الرقص"
10:21 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
محليات
17.87%
11:59 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
11:59 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
محليات
17.35%
01:40 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
محليات
17.09%
09:01 | 2025-04-20
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
09:01 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
سياسة
16.79%
13:08 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
13:08 | 2025-04-20
70 شاحنة أميركية تغادر العراق
أمن
12.22%
14:06 | 2025-04-20
70 شاحنة أميركية تغادر العراق
14:06 | 2025-04-20
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"حجي زايد لا تحجي".. نائب محافظ البصرة يفجر أزمة (فيديو)
10:05 | 2025-04-21
أجواء سوداء في البصرة.. محتجون يغلقون شارعاً ويحرقون الإطارات
09:19 | 2025-04-21
مسلحون يدفعون قائد الشرطة للتحرك.. ماذا جرى في النجف؟
08:54 | 2025-04-21
الابتزاز وسوء الخدمات يهددان معامل الصناعات الغذائية بالاغلاق
07:41 | 2025-04-21
إحالة "المطعم التركي" الى الاستثمار لانشاء "مستشفى اهلي"... ماذا قالت الأوساط الشعبية؟
07:36 | 2025-04-21
وفاة ممرض بفايروس الحمى النزفية... هل من اجراءات احترازية للملاكات الصحية؟
07:29 | 2025-04-21
مخلّف حربي يتربص بـ8 أطفال في ميسان!
07:23 | 2025-04-21
قضايا حاسمة لـ4 دول... البرلمان العربي يناقش الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن
07:19 | 2025-04-21
في الكوت.. انتحار شخص من ذوي الاحتياجات بحرق نفسه في الشارع (فيديو)
04:07 | 2025-04-21
رجل مسن "يتبوّل" على نفسه والتهمة ضد مديرة فرع لمصرف الرشيد.. ما القصة؟ (فيديو)
03:38 | 2025-04-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.