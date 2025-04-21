التعادل يحسم لقاء الطلبة والنفط في "نجوم العراق"

تعادل فريقا الطلبة والنفط، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ، بالتعادل بدون أهداف. وبهذا التعادل يرفع الطلبة رصيده من النقاط الى 49 نقطة، فيما بلغ رصيد النفط 40 نقطة.