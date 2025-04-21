مدرب برشلونة يدق جرس الانذار

وقال خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا: " ؟ عندما يكون جاهزا للعب والعودة، سنكون سعداء بذلك".وأشار فليك رغم التفاؤل، إلا أن الجهاز الفني لا يملك حتى الآن تقديرا دقيقا لمدة غياب اللاعب، موضحا: “في الوقت الحالي، لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر ولا نرغب في قول أي شيء أيضا".وزف المدرب الألماني خبرا سارا لجماهير "البلوغرانا" بخصوص مواطنه مارك حارس مرمى الفريق الغائي عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، بقوله: "شتيغن جاهز وعلى وشك العودة. سأتحدث معه لمعرفة ما يريد القيام به، وسنقرر الوقت الأنسب لعودته".وحول مباراة برشلونة ضد ضيفه ريال مايوركا يوم غد الثلاثاء، قال هانز فليك: "سنخوض مباراة صعبة لأن مايوركا من أفضل الفرق في تطبيق التحولات السريعة".وسئل فليك "هل لا تزال تأمل في تغيير موعد مباراة بلد ؟".. وأجاب: "قلت ما لدي يوم الجمعة. لا يوجد شيء أضيفه".وتم تقديم مباراة برشلونة أمام بلد الوليد، لتقام يوم 3 مايو المقبل، الأمر الذي يجعل الفريق على بعد 72 ساعة فقط من التحضير لمواجهة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ، وهو ما أثار غضب المدرب الألماني.وواصل: "لا أحد يعلم من سيفقد نقاطا لنهاية الموسم. عانينا أمام سيلتا، وريال عانى أمام أتلتيك بيلباو. الفوز ليس سهلا. سنفعل كل ما بوسعنا لعدم فقدان أي نقطة أخرى".وتابع: "آمل أن تكون مباراة سيلتا جرس لتحسين الأداء. فريق رائع، وسيحاول تحقيق أهدافه".وأكد مدرب الفريق الكتالوني ارسا: "لدينا الجودة الكافية للفوز على أي فريق، لكن فقط إذا قدمنا أداءً جيدا. العودة أمام سيلتا منحتنا طاقة إيجابية كبيرة. نحن في لحظة جيدة جدا. نحن ندير الأحمال بشكل مدروس، لكنه أمر غير سهل. نحتاج لأرجل منتعشة أمام مايوركا. على اللاعبين تقبّل قراراتنا لأنها الأفضل للفريق".وأشار إلى أن: " الملك لن يؤثر على مسار الدوري. هما بطولتان مختلفتان. نأمل أن نُظهر مدى قوتنا".وكشف: "سيكون مهما جدا أثناء غياب ليفا. إنه في لحظة ممتازة بمسيرته. سجل 10 أهداف في . مركز المهاجم الصريح هو مركزه الطبيعي ويستطيع أن يمنح الفريق السرعة والحركية".واختتم هانز فليك تصريحاته بالحديث عن نجمه البرازيلي المتألق ، قائلا: "أداء رافينيا؟.. الفريق بأكمله يتصرف باحترافية عالية. أحتاج لهذا النوع من اللاعبين. إنهم قادة حقيقيون".