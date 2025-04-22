بسبب "قوقية".. شكوى رسمية من الزوراء ضد رئيس اتحاد الكرة ومسؤولين اخرين

وبحسب مصدر خاص تحدث للسومرية نيوز، فان تقدمت بشكوى رسمية ضد رئيس ورئيس وأعضاء لدى بقضايا النزاهة في ، بسبب عدم اعتماد الاتحاد لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي وإصراره على قرار العقوبة بحق اللاعب "قوقية".وتتجه أنظار الجماهير الرياضية العراقية مساء اليوم صوب ، إذ تُقام قمة الجولة التاسعة والعشرين من لكرة القدم، والتي تجمع بين والشرطة في واحدة من أبرز مواجهات الموسم، لاسيما أنَّ نتيجتها قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد بطل الدوري، إذ يدخل الفريقان اللقاء وسط تنافس محموم على الصدارة، إذ يمتلك القيثارة (59) نقطة، مقابل (58) نقطة للنوارس، مع مباراة مؤجلة في جعبة الكتيبة .