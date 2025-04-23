قبيل الكلاسيكو.. فليك يدعم أنشيلوتي بكلمات مؤثرة

ويستضيف ملعب "لا كارتوخا" في ، يوم السبت المقبل، وبرشلونة في نهائي .وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع تقارير تتحدث عن اتخاذ إدارة ريال قراراً بالاستغناء عن بنهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج والمستوى.ورغم تحقيق أنشيلوتي 15 لقباً مع ريال مدريد خلال فترتي ولايته (الأولى بين 2013 و2015، والثانية من 2021 حتى 2025)، إلا أن النتائج الكارثية هذا الموسم، لا سيما الخروج المهين أمام الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا بخسارة 1-5، جعلته مرشحاً بقوة للرحيل عن سانتياغو برنابيو.وقال تعليقاً على الأنباء: "ريال مدريد يملك أحد أفضل المدربين في العالم، ليس من اللطيف رؤية ما يحدث لكارلو".وأضاف: "لقد فاز بكل شيء في الأندية التي دربها. إنه رجل نبيل، وأكن له أكبر قدر من الاحترام. سيكون من الرائع رؤيته مجدداً الأسبوع المقبل، إنه مدرب استثنائي".ورغم تفوق فليك على أنشيلوتي هذا الموسم في الدوري وكأس السوبر بنتيجتي 4-0 و5-2، فإن المدرب الإيطالي يبقى الأكثر نجاحاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج بالبطولة 5 مرات (مرتان مع ، وثلاث مرات مع ريال مدريد).كما تُوج أنشيلوتي بألقاب الدوري المحلي في كل من مع ميلان، وإسبانيا مع ريال مدريد، وإنجلترا مع ، وألمانيا مع ، وفرنسا مع .