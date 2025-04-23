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قبيل الكلاسيكو.. فليك يدعم أنشيلوتي بكلمات مؤثرة

رياضة

2025-04-23 | 09:04
قبيل الكلاسيكو.. فليك يدعم أنشيلوتي بكلمات مؤثرة
402 شوهد

وجه الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة رسالة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره في ريال مدريد قبل كلاسكيو كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، يوم السبت المقبل، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع تقارير تتحدث عن اتخاذ إدارة ريال مدريد قراراً بالاستغناء عن كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع النتائج والمستوى.
ورغم تحقيق أنشيلوتي 15 لقباً مع ريال مدريد خلال فترتي ولايته (الأولى بين 2013 و2015، والثانية من 2021 حتى 2025)، إلا أن النتائج الكارثية هذا الموسم، لا سيما الخروج المهين أمام أرسنال الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا بخسارة 1-5، جعلته مرشحاً بقوة للرحيل عن سانتياغو برنابيو.
وقال هانز فليك تعليقاً على الأنباء: "ريال مدريد يملك أحد أفضل المدربين في العالم، ليس من اللطيف رؤية ما يحدث لكارلو".
وأضاف: "لقد فاز بكل شيء في الأندية التي دربها. إنه رجل نبيل، وأكن له أكبر قدر من الاحترام. سيكون من الرائع رؤيته مجدداً الأسبوع المقبل، إنه مدرب استثنائي".
ورغم تفوق فليك على أنشيلوتي هذا الموسم في الدوري وكأس السوبر بنتيجتي 4-0 و5-2، فإن المدرب الإيطالي يبقى الأكثر نجاحاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج بالبطولة 5 مرات (مرتان مع ميلان، وثلاث مرات مع ريال مدريد).
كما تُوج أنشيلوتي بألقاب الدوري المحلي في كل من إيطاليا مع ميلان، وإسبانيا مع ريال مدريد، وإنجلترا مع تشيلسي، وألمانيا مع بايرن ميونخ، وفرنسا مع باريس سان جيرمان.
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فليك

انشيلوتي

مدريد

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