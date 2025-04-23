قبول مشروط من فليك للاستمرار مع برشلونة.. ماذا طلب؟

ويُظهر برشلونة تألقًا لافتًا هذا الموسم تحت قيادة ، الذي تولى قيادته قبل بداية الموسم خلفا للإسباني الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.وعاد برشلونة ليصبح منافسًا قويًا على كل البطولات المحلية بجانب دوري أبطال أوروبا، رغم معاناة النادي من أزمة مالية تحد من تحركاته في سوق الانتقالات.ذكرت تقارير إعلامية أن توصّل إلى اتفاق مع مدربه لتجديد عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.ووفقًا لصحيفة "ماركا"، أُبرم اتفاق بين الطرفين لتمديد العقد لمدة موسم إضافي، لينتهي في ختام موسم 2026-2027.وأوضحت التقارير أن تحترم رغبة فليك في تجنب الالتزامات الطويلة الأمد، حيث أكد المدرب الألماني مؤخرًا أنه يفضّل العقود قصيرة المدى مقارنة بعقود تمتد لـ3 سنوات أو أكثر.ويُعتقد أن هذا الاتفاق يمنح مشروع برشلونة الرياضي قدرًا كبيرًا من الاستقرار للمواسم المقبلة.وكان برشلونة توج قبل 3 أشهر بلقب ، وينافس حاليًا على تحقيق ثلاثية وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.