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بينها الزمالك.. "فيفا" يعلن إيقاف 7 أندية مصرية
رياضة
2025-04-23 | 15:33
المصدر:
وكالات
345 شوهد
أعلن
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا"، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار يقضي بإيقاف قيد 7 أندية مصرية، في الميركاتو الصيفي 2025، بسبب قضايا ضدها من قبل لاعبين ومدربين لها في وقت سابق.
ولم يكشف الـ"
فيفا
" عن سبب إيقاف قيد هذه الأندية السبعة وهي:
الزمالك
وبيراميدز والإسماعيلي وفاركو ووادي
دجلة
وأسوان وإيسترن كومباني، إذ اكتفى بالقول لوجود "قضايا" عليها.
وكشف نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، بإيقاف القيد بسبب مستحقات
المغربي
خالد بوطيب
، لاعب الفريق السابق.
وقال
عضو مجلس إدارة
الزمالك
عمرو
أدهم
، في تصريحات عبر
المركز الإعلامي
للنادي اليوم الأربعاء، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة أن الزمالك سدد مبلغا كبيرا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي مليونين و400 ألف يورو تقريبا.
وأضاف "الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".
وأوضح: "الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة، وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب".
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