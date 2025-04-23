بينها الزمالك.. "فيفا" يعلن إيقاف 7 أندية مصرية

ولم يكشف الـ" " عن سبب إيقاف قيد هذه الأندية السبعة وهي: وبيراميدز والإسماعيلي وفاركو ووادي وأسوان وإيسترن كومباني، إذ اكتفى بالقول لوجود "قضايا" عليها.وكشف نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من ، بإيقاف القيد بسبب مستحقات ، لاعب الفريق السابق.وقال الزمالك ، في تصريحات عبر للنادي اليوم الأربعاء، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة أن الزمالك سدد مبلغا كبيرا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي مليونين و400 ألف يورو تقريبا.وأضاف "الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".وأوضح: "الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة، وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب".