دفتر ومسطرة للتأكد من حالة التسلل!.. دوري نجوم العراق مهدد بفقدان تقنية الـVAR

وكان الاتحاد المحلي للعبة قد تعاقد مع رابطة "لا ليغا" لإطلاق الدوري العراقي للمحترفين، حيث تم تطبيق جميع الأمور التقنية المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والتقنيات الأخرى المرتبطة بها.وضمن منافسات الدوري العراقي وأثناء البث المباشر للمباراة، أظهر مخرج اللقاء لقطة من داخل غرفة الـVAR، أن حكم التقنية استخدم دفتر ملاحظات ومسطرة للتأكد من حالة التسلل التي وقع فيها لاعب إبراهيم توميوا، إذ تم إلغاء الهدف بناءً على قياس الحالة بهذه الطريقة.وفي هذا الصدد، قالت المصادر موضحة ما حدث في الدوري العراقي، ان سبق وأن تعاقد مع شركة ميديا العالمية من أجل توفير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وأيضًا تقنية خط التسلل الوهمي، بالتالي هذه رخصة تمنح من قبل الشركة المعنية ويتم تجديدها سنويًّا، ولكن لم يتم تجديد الرخصة مؤخرًا، بسبب الديون الكبيرة التي أثقلت كاهل ، خصوصًا وأنه يمر بأزمة مالية كبيرة جدًّا بعد غياب الدعم الحكومي".في هذا السياق، أضافت المصادر: "شركة ميديا العالمية لديها بذمة الاتحاد العراقي 500 ألف دولار، وبعد تأخر الجانب العراقي في دفعها، قررت اللجنة إيقاف تجديد الرخصة وفي المستقبل القريب سيتم إيقاف رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أيضًا، في حال لم يتم إيجاد حل في القريب العاجل، إذ يدرس الاتحاد العراقي للشركات الراعية من أجل توفير المبلغ الذي بذمتها، وكذلك من المؤمل أن تكون هناك جلسة قريبة بين الاتحاد العراقي ورئيس "، بحسب winwin.وتابعت: "الاتحاد المحلي يركز حاليًّا على ملف مدرب الجديد، خصوصًا وأن عملية التعاقد ستكون مكلفة، كما أن الاتحاد مستمر بإجراءاته القانونية بحق المدرب الإسباني المقال ، إذ لم يتم الانتهاء من القضية بشكل ودي، كون الاتحاد العراقي رفع شكوى رسمية ضد المدرب لدى لدى (كاس)، بسبب عدم امتثاله لتوجيهات الاتحاد العراقي".على جانب آخر، كان الزوراء قد تغلب على الشرطة بهدف من دون رد، في قمة مباريات الجولة 29 من ، ليرتقي النوارس إلى صدارة الترتيب العام برصيد 61 نقطة، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 59 في وصافة الترتيب مع امتلاكه لمباراة مؤجلة.