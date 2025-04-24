قبل نهائي الكأس.. كورتوا يوجه طلباً خاصاً للاعبي مدريد

ويعول بشكل كبير على نهائي "الكوبا" لإنقاذ موسمه، الذي بات على المحك، حيث يحتل المركز الثاني في بفارق 4 نقاط عن المتصدر، كما أنه غادر منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يدي ، وهو ما جعل هدف تحقيق لقب للمرة 21 في تاريخه، أمرا ضروريا لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الفريق.في هذا السياق، بادر العملاق البلجيكي بوضع زملائه في تحد حقيقي، عقب الفوز على خيتافي في الدوري أمس الأربعاء وقبل موقعة " " المرتقبة، مؤكدا أن مطالب بإثبات نفسه أمام برشلونة في القادم، وهي الكلمات التي حملت تحديا واضحا لكتيبة المدرب الألماني ، الذي لم يعرف سوى طعم الانتصار أمام "الميرنغي" منذ توليه مقاليد الفريق الصيف الماضي، حيث فاز في 3 مواجهات (مباراة ودية 2-1 وذهاب الدوري 4-0 وكأس السوبر 5-2).وبرغم كل ما فات، أكد في تصريحات لتليفزيون : "نحن في حالة تركيز عالية ومتحمسون للنهائي. ودعنا دوري الأبطال ونحل في المركز الثاني بالليغا ولكن الملك أمام برشلونة مهم للغاية للجميع. نريد أن نثبت من نحن كفريق".وأبرز كورتوا أن الفوز أمام برشلونة "يتطلب إظهار التزام دفاعي كبير كما فعلوا أمام خيتافي"، وتابع "من المهم الحفاظ على نظافة الشباك. من الجيد دائما الظهور بهذه الصلابة الدفاعية وسنحقق هذا بتركيز الجميع على بذل قصارى جهدهم في الدفاع، علينا أن نظهر نفس الأداء السبت في نهائي كأس الملك".وألمح "حارس عرين البلانكوس" الذي تصدى بشكل جيد لكرتين ليحافظ على فوز الريال أمام خيتافي، إلى أنه سيكون حارس المرمى في النهائي، وهو الأمر الذي لم يؤكده بعد مدربه الإيطالي ، حيث كان الأوكراني أندري لونين هو اللاعب الأساسي في مباريات البطولة السابقة، وأضاف البلجيكي: "كنت هادئا في الشوط الأول (من مباراة خيتافي يقصد). كان الشوط الثاني أكثر تعقيدا ولكنه يتعلق بالحفاظ على التركيز. آمل أن أكرر ذلك يوم السبت".تجدر الإشارة إلى أن تعرض لإصابة أبعدته لفترة عن الملاعب، قبل أن يستعيد مكانه بين الخشبات الثلاثة، مع العلم أن الحارس البالع 32 عاما خاض 42 مباراة مع الريال هذا الموسم باحتساب جميع المسابقات، وحافظ على شباكه "كلين شيت" في 14 مباراة، في حين تلقى مرماه 45 هدفا حتى الآن.