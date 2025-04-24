فليك بعد مشاركة فاتي اساسياً في برشلونة: كلنا نحبه

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على مايوركا بهدفٍ نظيف الثلاثاء ضمن فعاليات الجولة 33 من عمر .وشارك في تشكيل برشلونة الأساسي، وظهر بصورة طيبة نالت استحسان الجهاز الفني على رأسه .وتحدث هانزي فليك قائلاً "جميعنا نحب أنسو فاتي. لقد لعب بشكلٍ جيد اليوم".وأضاف "زملاءه والجماهير سعداء أيضاً، لقد استحق اللعب، ونحن جميعاً سعداء".