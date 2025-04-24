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كلوب: المدربون في الماضي يستحقون السجن بسبب قسوة التمارين

رياضة

2025-04-24 | 13:22
كلوب: المدربون في الماضي يستحقون السجن بسبب قسوة التمارين
395 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
تحدث يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول وبروسيا دورتموند، بتصريحات مثيرة حول الفارق الكبير بين تدريبات كرة القدم في الماضي والحاضر.

وذكر كلوب خلال ندوة بمدينة لايبزغ، إن "القسوة التي كانت تمارس بها التدريبات سابقا قد تضع المدربين في السجن لو طبقت اليوم".
وأضاف متذكرا أيامه كلاعب محترف: "عندما كنت شابا، كانوا يعطوننا أقراص ملح ولا يسمح لنا بالشرب، كانت درجة الحرارة 40 مئوية، كنا نعاني من الجفاف وكان علينا أن نبذل أقصى ما لدينا. هذه التدريبات كانت قاسية إلى درجة أنه لو حاول أحد تطبيقها اليوم، لانتهى به الأمر في السجن".
وبدأ كلوب مسيرته الكروية مع نادي إس في جلاتين، حيث عرف بطوله ولقب بـ"دير لانجه"، قبل أن يلتحق بنادي ماينز ويقضي معه أكثر من عقد من الزمن كلاعب، ثم كمدرب.
واشتهر كلوب بقيادته المميزة لكل من بروسيا دورتموند وليفربول، حيث حقق نجاحات كبيرة أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنذ اعتزاله التدريب في عام 2024، تولى كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، مستمرا في التأثير على اللعبة ولكن من موقع إداري.
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يورغن كلوب

كرة قدم

مدربين

سجن

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