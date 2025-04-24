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السوداني يكرم لاعبي وإدارة نادي دهوك
رياضة
2025-04-24 | 14:09
المصدر:
السومرية نيوز
745 شوهد
كرم
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الخميس، لاعبي وإدارة
نادي دهوك
الرياضي الفائز ببطولة دوري أبطال
الخليج
للأندية مؤخراً.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، لاعبي وإدارة
نادي دهوك
الرياضي الفائز ببطولة دوري أبطال
الخليج
للأندية 2025، بحضور رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
ومستشار السيد رئيس مجلس الوزراء".
وكرم
السوداني
اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهنأهم على هذا الإنجاز الكروي، الذي جاء من خلال التخطيط والعمل الناجح، مؤكداً الاستمرار بدعم الرياضة ولاسيما كرة القدم لتحقيق نتائج كبيرة.
وأكد السوداني أن "الرياضة تقود إلى توحيد المجتمع وإعلاء الروح الوطنية"، مشدداً على ضرورة التخطيط الناجح والعمل لرفع مستوى كفاءة الأندية والمنتخبات، والتمثيل الأفضل للعراق في مختلف المحافل.
وكان فريق دهوك العراقي توج بطلا لدوري أبطال الخليج على حساب
القادسية
الكويتي
.
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https://www.alsumaria.tv/authors
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