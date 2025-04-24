السوداني يكرم لاعبي وإدارة نادي دهوك

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس، لاعبي وإدارة الرياضي الفائز ببطولة دوري أبطال للأندية 2025، بحضور رئيس ومستشار السيد رئيس مجلس الوزراء".وكرم اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهنأهم على هذا الإنجاز الكروي، الذي جاء من خلال التخطيط والعمل الناجح، مؤكداً الاستمرار بدعم الرياضة ولاسيما كرة القدم لتحقيق نتائج كبيرة.وأكد السوداني أن "الرياضة تقود إلى توحيد المجتمع وإعلاء الروح الوطنية"، مشدداً على ضرورة التخطيط الناجح والعمل لرفع مستوى كفاءة الأندية والمنتخبات، والتمثيل الأفضل للعراق في مختلف المحافل.