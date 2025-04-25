الفيفا يعاقب زيدان اقبال وإبراهيم بايش بسبب احداث مباراة الكويت

وجاءت هذه العقوبة بسبب الاحداث التي حدثت بعد مواجهة المنتخب العراقي والمنتخب التي استضافها لحساب الجولة السابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2026 في اذار الماضي.وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وعندما أحرز هدف التعادل لتصبح النتيجة 2/2، قام بالاقتراب من دكة بدلاء المنتخب الكويتي، والاحتفال أمام أفراد المنافس، قبل ان يهاجم لاعبو وأعضاء كوادر المنتخب الكويتي إقبال وارادوا الاعتداء عليه، قبل أن يحاول لاعبو المنتخب العراقي إبعادهم وإنهاء الخلاف الاشتباك.ومن المؤمل ان يغيب اقبال عن مواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني امام المنتخب الكوري الجنوبي في ملعب لحساب الجولة التاسعة من التصفيات النهائية .