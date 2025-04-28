الكهرباء تؤجل بطولة مدريد للتنس

وذكر بيان عبر حساب المفتوحة على منصة "إكس": "لأسباب خارجة عن سيطرة ، ولضمان السلامة العامة، أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في إسبانيا اليوم الاثنين 28 أبريل إلى إلغاء مباريات فترتي والليل في بطولة المفتوحة".من جانبها، قالت للاعبي التنس المحترفين في بيان اليوم الاثنين أن التيار الكهربائي انقطع أثناء إقامة مباراتين في فئة الفردي وواحدة في فئة الزوجي ببطولة مدريد.وأضاف البيان "هذا الانقطاع منع استخدام أنظمة استدعاء الخطوط الإلكترونية، كما ترك كاميرا عنكبوتية معلقة فوق الملعب داخل مانولو سانتانا".واضطر البريطاني جاكوب فيرنلي لمغادرة الملعب بسبب توقف اللعب خلال مباراته في الدور الثالث أمام البلغاري ، والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث كسر فيرنلي إرسال المصنف الـ15 عالميا ليبقى في المباراة، عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة في تعطل لوحات النتائج والكاميرا فوق الملعب.وذكرت "بي إيه ميديا"، أن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى عدم إمكانية استكمال المباراة حتى مع وجود مراقبي الخطوط.