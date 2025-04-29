من أجل كورتوا.. ريال مدريد يكسر قاعدته العمرية للتعاقد مع اللاعبين

ويرتبط بعقد مع ينتهي في صيف 2026، حيث يبلغ عمره في الوقت الحالي 32 عاماً.وأوضح موقع "ريليفو" الإسباني في تقرير له أن إدارة ريال قررت تمديد عقد لمدة موسمين رغم تجاوزه سن الثلاثين عاماً.وتعتمد إدارة ريال مدريد على التجديد للاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لمدة عام واحد بشكل سنوي ولكنها هذه المرة قررت الاعتماد على الدولي البلجيكي على المدى الطويل.ونجح تيبو كورتوا في الخروج بشباك نظيفة في 11 مرة خلال 279 مباراة دافع فيها عن ألوان ريال مدريد.وينتظر أن يتجه ريال مدريد إلى بيع الأوكراني الذي لن يكون له مكان مع الفريق مع الاستعانة بكيبا أريزابالاغا للعب دور الحارس البديل لكورتوا خاصة أنه أقنع عندما لعب معاراً بقميص في الموسم الماضي من .ويلعب في الموسم الحالي معاراً من تشيلسي إلى بورنموث حيث خرج بشباك نظيفة في 8 مرات خلال 38 مباراة بكافة البطولات.وتوج كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد في 2018 من تشيلسي مع الميرينغي بـ3 ألقاب للدوري ولقبين لدوري أبطال أوروبا وحقق مرة والسوبر المحلي مرتين وكأس السوبر الأوروبي في مثلهما وكأس العالم للأندية وكأس القارات للأندية.