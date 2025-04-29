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من أجل كورتوا.. ريال مدريد يكسر قاعدته العمرية للتعاقد مع اللاعبين
رياضة
2025-04-29 | 12:41
606 شوهد
يبدو أن
نادي ريال مدريد
سيكسر قاعدة اعتماد العمل بها من أجل حارس مرماه
البلجيكي تيبو كورتوا
.
ويرتبط
تيبو كورتوا
بعقد مع
ريال مدريد
ينتهي في صيف 2026، حيث يبلغ عمره في الوقت الحالي 32 عاماً.
وأوضح موقع "ريليفو" الإسباني في تقرير له أن إدارة ريال
مدريد
قررت تمديد عقد
كورتوا
لمدة موسمين رغم تجاوزه سن الثلاثين عاماً.
وتعتمد إدارة ريال مدريد على التجديد للاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لمدة عام واحد بشكل سنوي ولكنها هذه المرة قررت الاعتماد على الدولي البلجيكي على المدى الطويل.
ونجح تيبو كورتوا في الخروج بشباك نظيفة في 11 مرة خلال 279 مباراة دافع فيها عن ألوان ريال مدريد.
وينتظر أن يتجه ريال مدريد إلى بيع الأوكراني
أندريه لونين
الذي لن يكون له مكان مع الفريق مع الاستعانة بكيبا أريزابالاغا للعب دور الحارس البديل لكورتوا خاصة أنه أقنع
إدارة النادي
عندما لعب معاراً بقميص
الميرينغي
في الموسم الماضي من
تشيلسي
.
ويلعب
كيبا
في الموسم الحالي معاراً من تشيلسي إلى بورنموث حيث خرج بشباك نظيفة في 8 مرات خلال 38 مباراة بكافة البطولات.
وتوج كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد في 2018 من تشيلسي مع الميرينغي بـ3 ألقاب للدوري ولقبين لدوري أبطال أوروبا وحقق
كأس الملك
مرة والسوبر المحلي مرتين وكأس السوبر الأوروبي في مثلهما وكأس العالم للأندية وكأس القارات للأندية.
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