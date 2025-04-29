لامين يامال يرد على مقارنته بميسي: لا اشعر بالخوف!

وتحدث في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة برشلونة وضيفه إنتر ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال النجم الإسباني عن هذه المواجهة: "هذه أول نصف نهائي لي، وكذلك للعديد من زملائي في الفريق. لدينا رغبة كبيرة في التأهل إلى النهائي، ومن الواضح أننا نريد أن نُظهر لجماهير برشلونة ما نحن قادرون عليه، وأن نبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك".وعن دفاع إنتر القوي قال يامال: "أعتقد أن الجميع يعرف أن دفاعهم قوي جداً، وهذه أقوى أسلحتهم، الخروج في الهجمات المرتدة ولعبهم الجيد. هم فريق قوي للغاية وقد أظهروا ذلك في كل نسخة من دوري الأبطال. لكن أعتقد في النهاية أننا جيدون بالكرة، ويجب علينا أن نفعل ما نعرفه، أن نلعب على طريقتنا، كفريق واحد، وأن نقدم كل شيء من أجل التأهل".وعندما سُئل اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً عن الرهبة والخوف من المباريات، أكد أنه لا يشعر بأي شيء من ذلك.المقارنة معوتم سؤال يامال عن كيفية تعامله مع المقارنة التي تتم بينه وبين ، فأجاب: "لا أقارن نفسي به، ولا أقارن نفسي بأي شخص، وأقل بكثير من أن أقارن نفسي بميسي. أترك هذه المقارنات لكم أنتم".وأضاف: "نحن فيما بيننا نركز على تحسين أنفسنا كل يوم، أن أكون أفضل من نفسي في اليوم التالي. لذلك أعتقد أن هذه المقارنات لا معنى لها، خاصة مع ميسي. أحاول فقط أن أستمتع، وأن أكون نفسي، وأن أشق طريقي الخاص. وبالطبع، أنا معجب به كأفضل لاعب في التاريخ، لكنني لا أقارن نفسي به".ولم يسجل ميسي أي هدف في مرمى إنتر خلال 4 مواجهات ضد الفريق الإيطالي طوال مسيرته مع برشلونة.وسُئل يامال عن هذا الأمر وعن إمكانية فعل ما لم يفعله ميسي وإعلان "حقبة "، فقال: "آمل أن تكون هذه حقبة برشلونة، وبالتالي ستسير الأمور بشكل جيد لكلينا، لي ولبرشلونة. أما بخصوص أن ميسي لم يسجل ضد إنتر، فهو سجل على العديد من الفرق الأخرى، وربما فقط إنتر هو الذي بقي (ولم يسجل ميسي ضده). وأتمنى، وأتمنى حقاً أن أتمكن من التسجيل".