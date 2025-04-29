تروسارد يقود هجوم آرسنال ودوي يبدأ بتشكيل باريس

وبلغ الفريق اللندني هذا الدور بعدما اجتاز عقبة ، فيما عانى في طريقه للمربع عند تخطيه .وأعاد ميكيل مدرب المدفعجية، لاعبه ميكيل ميرينو لخط الوسط، فيما وضع لياندرو تروسارد في قلب الهجوم.على الجانب الآخر، فضل مدرب سان ، الدفع بالجناح الشاب ديزيري دوي في التشكيل الأساسي، بجوار وخفيتشا كفاراتسخيليا، فيما يجلس باركولا على مقاعد البدلاء.حراسة المرمى: راياالدفاع: تيمبر، ساليبا، كيويور، لويس سكيليالوسط: رايس، أوديجارد، ميرينوالهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينيليحراسة المرمى:الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديزالوسط: فيتينيا، نيفيز، رويزالهجوم: دوي، ، كفاراتسخيليا