ليفركوزن يضع تشافي في قائمة المرشحين لخلافة ألونسو

ومنذ رحيله عن برشلونة في صيف 2024، لم يتولَّ تدريب أي فريق، رغم تلقيه عدداً من العروض، أبرزها من كبديل محتمل للهولندي إريك تن هاغ، ومن لخلافة دانييلي دي روسي.وقد فضّل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 45 عاماً، الابتعاد عن الساحة التدريبية لمدة عام على الأقل بعد نهاية متوترة لمسيرته مع النادي الكاتالوني، وهو ما دفعه لرفض العديد من العروض خلال هذه الفترة.وبحسب ما أفادت صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن إدارة تُبدي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع لتولي قيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، حيث يحظى بثقة عالية داخل أروقة النادي، خاصة وأنهم يرون أنه سيسير على نفس خطى نجاحات تشابي ألونسو في المستقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يحظى بتقدير خاص بفضل أسلوب لعبه، وخبرته الدولية، إضافة إلى إتقانه اللغة الإنكليزية، وهو ما يُسهل تواصله مع اللاعبين داخل الفريق.وأكد التقرير أن تواصل بالفعل مع مقربين من المدرب الإسباني، ولم يتلقَّ أي رد سلبي حتى الآن، ما يُعد مؤشراً إيجابياً نحو إمكانية إتمام الاتفاق.كما كشفت تقارير أخرى عن وجود أسماء مرشحة إضافية لخلافة ألونسو، من بينها الهولندي إريك تن هاغ، السابق لمانشستر ، وإيمانول الغواسيل مدرب .يُذكر أن تشافي كان قد حقق نجاحاً ملحوظاً مع برشلونة بعد تجربته في نادي السد ، حيث قاد الفريق الكاتالوني للتتويج بلقبي وكأس السوبر الإسباني، قبل أن تتوتر علاقته بالإدارة في موسمه الثاني ويقرر مغادرة منصبه صيف العام الماضي.