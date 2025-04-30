ليفركوزن يضع تشافي في قائمة المرشحين لخلافة ألونسو

ومنذ رحيله عن برشلونة في صيف 2024، لم يتولَّ تشافي
تدريب أي فريق، رغم تلقيه عدداً من العروض، أبرزها من مانشستر يونايتد الإنكليزي
كبديل محتمل للهولندي إريك تن هاغ، ومن روما الإيطالي
لخلافة دانييلي دي روسي.
وقد فضّل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 45 عاماً، الابتعاد عن الساحة التدريبية لمدة عام على الأقل بعد نهاية متوترة لمسيرته مع النادي الكاتالوني، وهو ما دفعه لرفض العديد من العروض خلال هذه الفترة.
وبحسب ما أفادت صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن إدارة باير ليفركوزن
تُبدي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع تشافي هيرنانديز
لتولي قيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، حيث يحظى بثقة عالية داخل أروقة النادي، خاصة وأنهم يرون أنه سيسير على نفس خطى نجاحات تشابي ألونسو في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يحظى بتقدير خاص بفضل أسلوب لعبه، وخبرته الدولية، إضافة إلى إتقانه اللغة الإنكليزية، وهو ما يُسهل تواصله مع اللاعبين داخل الفريق.
وأكد التقرير أن ليفركوزن
تواصل بالفعل مع مقربين من المدرب الإسباني، ولم يتلقَّ أي رد سلبي حتى الآن، ما يُعد مؤشراً إيجابياً نحو إمكانية إتمام الاتفاق.
كما كشفت تقارير أخرى عن وجود أسماء مرشحة إضافية لخلافة ألونسو، من بينها الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني
السابق لمانشستر يونايتد
، وإيمانول الغواسيل مدرب ريال سوسيداد
.
يُذكر أن تشافي كان قد حقق نجاحاً ملحوظاً مع برشلونة بعد تجربته في نادي السد القطري
، حيث قاد الفريق الكاتالوني للتتويج بلقبي الدوري الإسباني
وكأس السوبر الإسباني، قبل أن تتوتر علاقته بالإدارة في موسمه الثاني ويقرر مغادرة منصبه صيف العام الماضي.