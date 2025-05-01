منتخب الأردن يستعيد خدمات المهاجم علي علوان قبل مباراتي عُمان والعراق

وأبدى جاهزية متقدمة، حيث نفذ عدة تمرينات بالكرة، وظهر التفاؤل على اللاعب الذي يتشوق للحضور بصفوف منتخب في مرحلة حاسمة من الحلم المونديالي.وكان علي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه سيلانغور الماليزي، حيث خضع لعملية جراحية في منطقة الرباط الصليبي، مما اضطره للغياب عن لقاء منتخب النشامى في مباراتيه الماضيتين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وتشكل عودة علي علوان خياراً مهماً لمنتخب النشامى الذي يسعى في الجولتين الأخيرتين أمام عُمان والعراق لحسم تأهله التاريخي إلى ، حيث يحظى بفرصة مواتية لملامسة حلمه من بعد صبر طويل.ويتصدر منتخب ترتيب برصيد 16 نقطة، يليه بـ 13، ثم 12، وعُمان 10، وفلسطين 6، والكويت بـ 5 نقاط.يتدرب علي علوان في العاصمة عمان وبإشراف الجهاز الطبي لمنتخب الأردن حيث يسابق الوقت ليكون جاهزاً للمشاركة في لقائي عُمان والعراق يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل في تصفيات كأس العالم.ويعتبر علوان ركيزة مهمة في صفوف منتخب الأردن، حيث لعب دوراً مهماً في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة ويشكل مع رفيق دربه يزن ثنائياً مرعباً.وسيدخل علي علوان خيارات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، إذ ينتظر الإعلان عن قائمة اللاعبين يوم 12 مايو/ أيار المقبل وهو اليوم الذي تنتهي فيه المسابقات المحلية عبر الأردن.وكان علي علوان قد سجل حضوراً قوياً مع منتخب الأردن في التي أقيمت بداية العام الماضي في قطر وتوج فيها النشامى وصيفاً، حيث يبني المدرب عليه الخطط الهجومية نظراً لما يمتلكه من إمكانات بدنية وقدرات فنية.من جهة ثانية، ينتظر أن يحدد منتخب الأردن في الأيام المقبلة مكان إقامة معسكره التدريبي، ويسعى في الوقت نفسه إلى تأمين مباراتين وديتين قبل مواجهة مضيفه العُماني.