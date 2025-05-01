رسالة أخيرة من المدرب الحسين عموتة إلى العراق

وأعلن ، بشكل رسمي انتهاء المفاوضات مع المدرب ليبدأ بعدها صفحة جديدة في تسمية المدرب الجديد لمنتخب فيما تبقى من مباريات في تصفيات المونديال.ودخل لكرة القدم في حالة صدمة يوم أمس قبل انطلاق اجتماعه عند الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تلقى رسالة من المدرب المغربي الحسين عموتة يبلغهم فيها بأنه لن يتمكن من تدريب ، حيث كتب في رسالته بأنه يقدم اعتذاره للاتحاد العراقي بأنه لن يتمكن من قبول المهمة بسبب ظروف خاصة، بحسب winwin.كما ان الاتحاد العراقي حاول معرفة أسباب رفض المدرب، لكنه اكتفى بعبارة ظروف خاصة، بالتالي فتح الاتحاد صفحة جديدة وبدأت باتصالاته مع الوسطاء لمعرفة إمكانية التعاقد مع مدرب جديد لمنتخب أسود ، بعدما كانت كل الآمال ملقاة على عموتة وإمكانية نجاحه في المهمتين المقبلتين للعراق أمام والأردن في تصفيات المونديال.والمدرب المغربي كان يتصدر اهتمامات الاتحاد العراقي لأنه يعرف كل شيء عن منتخبي وكوريا الجنوبية وكذلك هو على دراية كاملة بلاعبي المنتخب العراقي لأنه سبق أن واجههم في - قطر 2023 وأيضا لأن المفاوضات كانت تسير بشكل إيجابي للغاية وكل الأمور كانت تشير إلى أن الصفقة في طريقها للنجاح والإعلان عنها خلال ساعات.في المقابل، وعندما فتح الاتحاد العراقي صفحة المدربين المرشحين لتدريب أسود الرافدين، تحدث عن أربعة أسماء ليستقر في النهاية على اسمين اثنين وهما الأرجنتيني هيكتور كوبر والبرتغالي هيليو سوزا، إذ يفاضل الاتحاد العراقي بينهما حاليا ويعمل بشكل مكثف وكبير لوضع اللمسات الرسمية على المفاوضات وكذلك إكمال التعاقد مع المدرب بعقد يمتد إلى عام واحد وليس كمدرب طوارئ.وسيلاعب المنتخب العراقي منتخبي الجنوبية والأردن يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيواجه كوريا في كما سيلاعب الأردن في عمان الدولي، ويتوجب على العراق تحقيق فوزين متتاليين لضمان التأهل المباشر.