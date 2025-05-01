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إنجلترا تمنع الذكور المتحولين جنسياً من لعب كرة القدم مع السيدات
رياضة
2025-05-01 | 08:08
360 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أعلن
الاتحاد الإنجليزي
لكرة القدم، اليوم الخميس، حظر مشاركة الذكور المتحولين جنسياً إلى نساء، من المشاركة في مباريات فرق السيدات بناءً على حكم صدر عن
المحكمة العليا
.
وأكدت الهيئة المسؤولة عن الرياضة أن "اللاعبات المتحولات جنسيا سيمنعن من المشاركة في فرق كرة القدم للسيدات في البلاد".
وذكرت
رابطة كرة القدم
أنها "قررت تغيير قوانينها التي كانت تسمح للاعبات المتحولات جنسيا بالمشاركة في فرق السيدات بشرط خفض مستويات هرمون الذكورة التستوستيرون".
وجاء هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذته الرابطة الاسكتلندية لكرة القدم الأسبوع الماضي.
وأصدرت أعلى محكمة في المملكة المتحدة حكما قبل أسبوعين يعرّف المرأة لأغراض مكافحة التمييز على أنها الشخص المولود أنثى "بيولوجياً".
وقالت الرابطة في بيان تعليقا على قرار المحكمة: "نحن ندرك أن هذا القرار سيكون صعبا على الأشخاص الذين يرغبون فقط في لعب الرياضة التي يحبونها وفقا للجندر الذي يعرّفون به أنفسهم، وسنتواصل مع اللاعبات المتحولات جنسياً المسجلات حاليا لشرح التغييرات وكيفية استمرار مشاركتهن في اللعبة."
وفي الوقت نفسه لم يتضح بعد عدد اللاعبين الذين سيتأثرون بهذه السياسة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران القادم.
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