مصارع دولي يرفض منازلة حارس ميسي مقابل 15 مليون دولار

وأكد بول عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه كرس حياته ليصبح نجما في مصارعة المحترفين WWE قائلا: "لقد عرض علي 15 مليون دولار لمقاتلة حارس الشخصي عرض مغري للغاية لكنني نجم WWE".وختم: "أنا في مهمة الآن وبينما كل تلك الأشياء الجانبية اللطيفة تناسب الآخرين أنا أكرس حياتي لهذا، لذا رفضت العرض وسأكون أفضل ما يمكنني أن أكون".وعلق متابعون على قرار لوغان بول بأنه يأتي خوفا من حارس ميسي والهزيمة أمامه وليس لانشغاله بمصارعة المحترفين كما يتردد.يذكر أن بول وميسي يخوضا نزاعا قانونيا بشأن علامتيهما التجاريتين للمشروبات الرياضية، بعدما حركت شركة PRIME للمياه الغازية التي يملكها بول دعوى قضائية ضد ميسي بداعي سرقة تصميمات لعلامات تجارية.ويتولى تشوكو مسؤولية الحماية الشخصية لميسي منذ العام 2023 مع انتقال "البرغوث" إلى .