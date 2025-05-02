التعادل يحسم مواجهة الزوراء وزاخو.. وأربيل يتفوق على كربلاء بثنائية نظيفة

وعلى ، لم يتمكن فريق من استثمار الفرص التي أُتيحت له طوال مجريات اللقاء، في ظل تنظيم دفاعي محكم من أصحاب الأرض، الذين بدورهم حاولوا خطف هدف الفوز دون جدوى، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الطرفين.وفي المواجهة الأخرى التي أُقيمت على ، نجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء أمام ، وسجل هدفين منحاه النقاط الثلاث، ليعزز موقعه في جدول الترتيب، ويزيد من معاناة كربلاء في سعيه لتحسين نتائجه.بهذه النتائج، يواصل الزوراء نزيف النقاط في صراعه على مراكز المقدمة، بينما يُحقق دفعة معنوية مهمة في ختام المرحلة الحالية من الدوري.