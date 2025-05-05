برشلونة يتلقى دفعة هجومية قبيل قمة الانتر

وذكر برشلونة أنه "بعد أسبوعين من العمل على التعافي وخوض المران مع الفريق الأحد، حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات".ويقدم ليفا واحدا من أفضل مواسمه مع برشلونة، حيث سجل 40 هدفا في المجمل، من بينها 11 هدفا في دوري الأبطال.ويتصدر النجم المخضرم ترتيب هدافي برصيد 25 هدفا، بفارق هدف أمام لاعب الإسباني.وتواجد ليفاندوفسكي مع الفريق، الإثنين، بعدما غاب لما يقرب من أسبوعين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.