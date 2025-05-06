جولة جديدة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

في المباراة الأولى التي ستقام بضيافة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، يتطلع الأنيق إلى تأكيد صحوته بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة السابقة على حساب برباعية مقابل هدف واحد، معززاً موقعه في المرتبة الرابعة برصيد (52) نقطة.وفي حالة فوزه في لقاء اليوم سيرتقي الطلبة إلى المرتبة الثالثة مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة أمام الكهرباء التي ستقام غداً في .وعلى الجانب الآخر يسعى العميد إلى طي صفحة الإخفاقات والتمسك ببصيص الأمل من أجل الاستمرار في ، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تحفزه على ترك منطقة ، لا سيما أنه يقبع بالترتيب التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد (22) نقطة.وفي المباراة الثانية التي ستنطلق أحداثها في عند الساعة السادسة عصراً، يطمح سابع الترتيب، إلى مواصلة رحلته بنجاح نحو بلوغ المربع ، ويعتمد الفريق الشمالي في تشكيلته على أسماء مميزة من المحليين والمحترفين، لاجتياز حاجز النفط والعودة إلى الديار بنقاط كاملة.من جهته يستند النفط الثامن، إلى عروضه الجيدة وآخرها الفوز على الحدود بثنائية نظيفة، بغية إيقاف تقدم صقور الجبال، وانتزاع المركز السابع منه، وهو ما يعني ارتفاع سقف طموحاته بالجولات المقبلة. وتمثل هذه المواجهة أهمية بالغة لكلا الفريقين، نظراً لرغبتهما في إنهاء الموسم ضمن خانة الكبار.