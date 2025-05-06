السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 144550 دينارا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.