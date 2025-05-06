الأسترالي غراهام أرنولد قاب قوسين أو أدنى من تدريب المنتخب العراقي

ومن المقرر أن يعلن قريبًا جدًّا عن تعاقده مع المدرب (61 عامًا)، ليتولى مهامه رسميًّا خلفًا للإسباني المقال ، حيث سيواصل قيادة المنتخب العراقي رغم التحديات والظروف الصعبة.وبحسب "winwin "، فان لكرة القدم حسم بالفعل تعاقده مع الأسترالي غراهام ، بعد اجتماع عقده في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، حيث تحصل رئيس الاتحاد على دعم كامل من جميع أعضاء المكتب التنفيذي، لاختياره المدرب الأسترالي ليقود المرحلة القادمة التي تعقد عليها الجماهير العراقية آمالًا كبيرة.في المقابل، وافق أرنولد على جميع البنود المالية في عقده مع الاتحاد العراقي، ولم تكن الأمور المالية عائقًا أو أولوية بالنسبة له، ما سهّل من سير المفاوضات بين الطرفين. وبحسب الاتفاق، فإن المدرب سيتقاضى راتبًا شهريًّا قدره 75 ألف دولار، من دون أن يتضمن العقد شرطًا جزائيًّا في حال عدم التأهل مباشرة إلى 2026.والمدرب الأسترالي، بحسب عقده مع الاتحاد العراقي، يمكنه إنهاء العقد من دون التزامات مالية. كما اتفق مع الاتحاد على إحضار أربعة مدربين مساعدين معه فور وصوله إلى العاصمة العراقية لتوقيع العقد وتقديمه لوسائل الإعلام، فيما من المقرر أن يصل ثلاثة مساعدين آخرين لاحقًا بعد استلامه قيادة الفريق في المرحلة القادمة.وكلّف المدرب الأسترالي فريقه المساعد ببدء جمع المعلومات عن المنتخب العراقي وعن منافسيه، المنتخبين الكوري الجنوبي والأردني. كما سيتم اعتماد خارطة طريق تتضمن إقامة معسكر تدريبي داخلي في ، إلى جانب دراسة إمكانية خوض أكثر من مباراة تجريبية، حتى وإن كانت أمام فرق محلية، وذلك للاطلاع على مستويات لاعبي منتخب .الجدير بالذكر أن أرنولد قاد المنتخب الأسترالي في 56 مباراة رسمية، حقق خلالها 36 انتصارًا، وتعادل في 7، وخسر 13 مباراة. كما تولى تدريب منتخب الأولمبي في 12 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل في 3، وخسر 3 مباريات أيضًا.