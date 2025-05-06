الكشف عن رسالة بيريز بشأن "رشوة برشلونة للحكام"

وقال رفائيل لوزان: "لقد التقيت به مرتين أو ثلاث مرات. إنه ناد كبير كغيره، وهناك حوار قائم. أخبرني بضرورة اتخاذ إجراء بشأن قضية نيغريرا. إنها قضية محرجة، لكنها لا تؤثر على التحكيم الحالي، وهي مطروحة أمام المحاكم".وتجري التحقيقات في القضية بشأن المدفوعات التي قام بها لنيغريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، والتي بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو.وتهدف التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات تمثل مكافآت غير قانونية للحكام بهدف التأثير عليهم، وهو ما قد يعد فسادا ممنهجا في كرة القدم .