ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل لمدرب برشلونة

ويحل ضيفا على إنتر مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب " " بضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التشامبيونز لبغ"، بعد تعادلهما ذهابا (3-3) يوم الأربعاء الماضي.وأعلن الألماني لفريق برشلونة، يوم أمس الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة، أن سيبدأ من مقاعد البدلاء.ولكن وفقا لصحيفة "سبورت"، فقد أجرى محادثة مع فليك، أكد خلالها شعوره بالتعافي التام والجاهزية البدنية الكاملة لخوض المباراة كأساسي، في ظل أهميتها الحاسمة للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي بشأن مشاركة ليفاندوفسكي يعود إلى فليك، الذي يواجه معضلة تكتيكية، خاصة مع اقتراب مباراة " " أمام ، المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ35 من "لا ليغا".واستأنف روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما) التدريبات الجماعية مع برشلونة خلال الأيام الماضية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة النصف وتدية للفخذ الأيسر، التي تعرض لها قبل أسبوعين خلال مباراة الفريق أمام بالدوري.