إنتر ميلان يهزم برشلونة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تمكن فريق إنتر ، من هزيمة برشلونة الإسباني والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.





وحجز النيراتزوري مقعده في المباراة النهائية لينتظر الفائز من بين وآرسنال، بينما ودع البطولة من نصف النهائي. وحقق إنتر فوزا مثيرا في أرضه وبين جماهيره على حساب برشلونة، بنتيجة (4-3)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وحجز النيراتزوري مقعده في المباراة النهائية لينتظر الفائز من بين وآرسنال، بينما ودع البطولة من نصف النهائي.

سجل إنتر كل من (الدقيقة 21)، من علامة الجزاء (45+1)، (90+3) ودافيد فراتسي في الدقيقة (99) بالشوط الإضافي.



في المقابل، أحرز للبارسا إريك (54)، (60) ورافينيا (88).